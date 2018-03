Di Biase, moglie di Franceschini, eletta in Regione ​non si dimette da consigliera in Comune

Michela Di Biase, moglie di Dario Franceschini e consigliera comunale a Roma, ha deciso di mantenere il doppio incarico. Oltre a quello a palazzo Senatorio, infatti, ora può contare su quello della Regione Lazio, dove è stata eletta all'ultima tornata elettorale.

La decisione della Di Biase

In una intervista al Corriere, la moglie di Franceschini (che nella sua Ferrara è stato sconfitto sonoramente dalla Lega) ha spiegato che "mi dimetterò da capogruppo, ma non da consigliera: il ruolo in Regione non è una diminutio, semmai rafforza il mio impegno in Comune". La Di Biase assicura di essere una donna e una politica che si è sempre occupata di "tanti temi". "Sono il tipo - dice - che se c'è da impegnarsi non si tira indietro: studio, approfondisco...".

L'analisi della moglie di Franceschini

Ora lo farà sia a Palazzo Senatorio che alla Pisana. La sua analisi sulla vittoria di Zingaretti, nonostante la debacle piddina a livello nazionale, è chiara: "Hanno pesato “l’effetto Raggi” e la cattiva gestione dei Cinque stelle, al contrario di Zingaretti che ha avuto un ruolo trainante. In generale, quando governano i grillini sono deludenti".