Bimba precipitata dal terrazzo di casa Arrestata la madre: "Tentato omicidio"

Un dramma che si aggiunge a un altro dramma. È stata arrestata infattii la mamma della bimba di nemmeno tre anni che domenica, proprio nel giorno della «Festa della mamma», verso le 13, è precipitata dal terrazzo del secondo piano dell'abitazione di famiglia, a Mogliano Veneto (Treviso). La bambina, ricoverata domenica al Ca' Foncello, è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Subito il racconto della madre sulla dinamica dell'incidente non aveva convinto gli inquirenti: i carabinieri della stazione di Mogliano e quelli della compagnia di Treviso. La madre durante il racconto dell'accaduto aveva mostrato segni di nervosismo e si era più volte contraddetta. Una telefonata alla Centrale operativa di Treviso Emergenza ha dato l'allarme, è arrivata domenica dopo le 13, fatta da un vicino di casa che ha visto la bambina volare giù dal terrazzo piangendo e chiamando papà. È quindi scattata la chiamata al 118 e l'arrivo dell'ambulanza e dell'elicottero del Suem. Ventiquatt'ore dopo l'arresto della madre con la gravissima accusa di tentato omicidio della figlia. La donna avrebbe problemi di natura psichica: è stata arrestata dopo un lungo interrogatorio durato un intero pomeriggio.