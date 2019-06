Bimbo annegato: "Da solo per 8 minuti"

Atto formale, sì, però il numero di indagati sorprende. Sono dieci che dovranno rispondere di omicidio colposo in cooperazione per la morte di Edoardo Bassani, il bimbo di 4 anni di Castrocaro (Forlì) annegato in una piscina del parco di Mirabilandia. Atto dovuto in vista dell'autopsia spiegano gli investigatori. Ma i nomi finiti nel fascicolo non sono pochi. Del resto il piccolo è rimasto da solo per 8 minuti infiniti, terribili, in cui è andato incontro alla morte, annegato, in oltre un metro di acqua.

Hanno deciso il procuratore Alessandro Mancini e il sostituto Daniele Barberini, con carabinieri e ispettori della medicina del lavoro dell'Ausl di Ravenna. Sono due le aree di eventuale responsabilità penale su cui si concentrano gli inquirenti. La madre, Valentina Giudice, difesa da Fabio Zauli, e poi il personale del salvataggio di Mirabeach. Si valuteranno l'organizzazione dello stesso in materia di sicurezza e le condotte delle persone con ruoli. Intanto la procura non sequestra Mirabilandia. Si continuerà poi a cercare di ricostruire con precisione cos'è successo nel tempo in cui il bambino, è rimasto solo.

Durante quegli 8 minuti ha giocato, si è diretto verso altri bambini ma poi è andato a finire dove l'acqua è profonda 110 centimetri. Quando è andato in affanno, nessuno si sarebbe accorto di nulla. La madre intanto lo stava cercando. Quando è stato visto, era già a faccia in giù e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo: è deceduto nel tragitto verso l'ospedale.

Oggi verrà conferito l'incarico al medico legale per l'autopsia e le difese degli indagati potranno nominare i propri consulenti. A Castrocaro Terme sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. In Romagna resta lo sconcerto per una tragedia che si poteva evitare. Rischia la mamma, che l'ha lasciato solo, ma non si capisce come in dieci non si siano accorti di nulla. Edoardo era un piccolo vivace, per questo si è allontanato da solo a esplorare una nuova vasca, era attratto dallo spettacolo. La mamma è sconvolta, come i forlivesi e i ravennati, migliaia di persone parteciperanno ai funerali.

Un anno e mezzo fa a Bologna era morto un altro bimbo cadendo da un carro di Carnevale. Fatalità, ma non solo, perché ci chiediamo dove fosse andata la mamma in quei minuti. Edoardo andava ingabbiato, controllato a vista, troppo esuberante per essere lasciato solo. Il papà era al lavoro, con il nonno, non ha fratelli.