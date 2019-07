Birra, suicidi, lingue e felicità. L'atlante dei record mondiali

Alto come un olandese, guidatore come un sammarinese, proprietario di case come un romeno. E bevitore come un moldavo.

Siamo andati a visitare l'elenco dei record detenuti in ogni Paese del mondo (c'è una lunga pagina Wikipedia che li raccoglie) e ve ne raccontiamo, in questo articolo e nella mappa a fianco, alcuni in un atlante delle classifiche. Tra luoghi comuni obliterati e sfatati e qualche bizzarria, il catalogo è questo.

Demografia La Cina ha la maggiore popolazione. E questo si sa. Ma pochi sanno che il Ciad ha la maggiore mortalità infantile, e lo Swaziland la peggiore aspettativa di vita (la maggiore è in Giappone). Il Paese più vecchio è Monaco (che è anche il più densamente popolato mentre il meno affollato è la Mongolia), quello più giovane il Niger, il più femminile Gibuti, il più maschile il Qatar. Il maggior numero di omicidi si ha in Brasile ma se si parametra il dato alla popolazione il Paese più pericoloso è l'Honduras. La maggiore parità di genere si ha in Islanda. Il più vasto corpo elettorale è quello dell'India. La maggiore crescita della popolazione si ha in Libano. Ci si suicida di più nello Sri Lanka. Si parla meglio l'inglese come seconda lingua in Svezia. La minore percentuale di immigrati si ha nel Vietnam, la maggiore in Città del Vaticano, dove il 100 per cento arriva da fuori.

Geografia Il Paese più vasto è la Russia (il più piccolo Città del Vaticano), che vanta anche con la Cina il maggior numero di Paesi confinanti (14) e da sola il maggior numero di fusi orari (9). Il Kazakhstan invece è il Paese più vasto senza sbocchi al mare. Il Canada ha più acque, più laghi e più linea costiera. Il Paese con la quota media più alta è il Bhutan (3280 metri). La spiaggia più grande è in Bangladesh, la città più meridionale è in Argentina (Ushuaia), l'arcipelago più popoloso è l'Indonesia. Il Paese più basso sono le Maldive (massima altitudine: 2 metri).

Agricoltura La maggiore percentuale di territorio coltivato è in Bangladesh. Il Brasile primeggia per caffè, arance, soia. L'Egitto per i carciofi. La Germania per il luppolo. Il Perù per la quinoa. Il Canada per piselli e sciroppo d'acero. La Cina per sale, riso, patate, asparagi e aglio. La Costa d'Avorio per il cacao. E l'Italia? Primeggia per vino e kiwi. Oppio, hashish, eroina? Sulle sostanze stupefacenti leader è l'Afghanistan anche se poi il maggior uso di cannabis pro capite si ha in Papua Nuova Guinea. Per la lana è l'Australia

Industria ed energia Il rame? In Cile. L'uranio? In Kazakhstan. L'argento? In Messico. Il cemento? In Cina. Gli smeraldi? In Colombia. I tappeti? In Iran. Le maggiori riserve di gas sono in Russia. Il maggiore produttore ed esportatore di petrolio è l'Arabia Saudita e il maggiore importatore gli Stati Uniti.

Consumi L'Argentina è il maggiore consumatore di carne, la Cina di riso, la Repubblica Ceca di birra (e l'India è quello che ne beve meno), il Lussemburgo di vino, la Moldova di alcol in genere, la Turchia di tè, la Finlandia di caffè, la Grecia di olio d'oliva e di tabacco.

Economia Il Paese più povero è il Congo (il 95,15 per cento vive con meno di 2 dollari al giorno) anche se il peggiore Pil pro capite in Repubblica Centrafricana. Il Paese che cresce di più è il Ghana. La maggiore propensione al risparmio si trova in Irlanda, la libertà c'è nelle Bahamas, la maggiore equità in Danimarca, quella minore in Namibia. Il debito pubblico più alto è quello del Giappone. Il maggior numero di miliardari si ha negli Stati Uniti ma Andorra accoglie il maggior numero di turisti pro capite (22,5).

Religione I Paesi dove la religione ha più importanza sono Bangladesh, Nigeria e Somalia, quello più «laico» la Svezia. La più vasta popolazione musulmana è in Indonesia (ma l'Iran ha più sciiti), quella ebrea ovviamente in Israele, quella induista ovviamente in India (e anche quella buddista), quella cristiana negli Stati Uniti.

Qualità della vita La migliore reputazione la vanta il Canada. Il minore grado di libertà e di democrazia in Corea del Nord (ma va?). La maggiore felicità ambientale c'è in Costa Rica. Il paese più soddisfatto la Danimarca, quello meno felice è il Burundi. Ah, è il Giappone (e non la Francia) il paese con più ristoranti con tre stelle Michelin. Buon mondo a tutti.