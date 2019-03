Al congresso delle famiglie ci sarà pure Blangiardo: è caos sul presidente Istat

Arriva a sopresa l'annuncio che Giancarlo Blangiardo, da poco incaricato come presidente dell'Istat, prenderà parte al Congresso mondiale delle famiglie di Verona. Quello che si terrà nel corso del prossimo fine settimana. La kermesse, che si concluderà con una marcia organizzata da alcune sigle pro life, si arricchisce di una presenza istituzionale. E gli organizzatori, dopo la conferma della presenza di tre ministri dell'esecutivo giallo - verde, tutti appartenenti al Carroccio, possono così festeggiare l'adesione di un altro nome di peso. Ma relativamente a quale occasione prevista dal programma Blangiardo interverrà?

Secondo quanto si apprende pure su Repubblica, nella città scaligera, in virtù della manifestazione, ci sarà spazio per parlare di demografia. Blangiardo discuterà quindi della situazione demografica italiana con il senatore leghista Simone Pillon, l'esponente che sta porando avanti un discusso ddl, il noto psichiatra Alessandro Meluzzi e con Giovanni Serpelloni, che può vantare un'esperienze come ex capo dipartimento anti - droga presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Ma c'è pure chi non ha recepito positivamente questa novità. Tanto la Cgil dell'Istat quanto la senatrice Monica Cirinnà, che si sta distinguendo per la contrarietà idealistica a quanto promosso, in termini di istanze, dall due giorni veronese, hanno subito criticato il fatto che il presidente dell'istituto nazionale di statistica prendesse parte all'evento.

Per Blangiardo, insomma, varrebbe il medesimo punto di vista presentato nei confronti dei ministri Salvini, Fontana e Bussetti: chi ricopre cariche di questa tipologia non dovrebbe sposare la causa del Congresso mondiale delle Famiglie. Vedremo se, nel corso delle prossime ore, verrà alimentata una polemica, com'è accaudto in riferimento alla concessione del patrocinio da parte della presidenza del Consiglio. La senatrice del Partito Democratico ha alzato decisamente il tiro, definendo "vergognosa", si legge sempre sul giornale citato, la partecipazione del demografo.