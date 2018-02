Quel blitz buonista che "candida" i migranti

La chiamano "guerrilla marketing" e in genere viene usata per sorprendere e spingere un prodotto- un marchio, un film, una serie tv, un servizio e chi più ne ha, più ne metta - stupendo con qualcosa di insolito piazzato tra le vie della città.

Ma stavolta la "guerrilla" ha il volto di alcuni stranieri, in posa sui cartelloni elettorali e lo slogan "Vota per me". Sotto, alcune righe spiegano cosa c'è dietro: " Questa è la nostra risposta alla violenza verso i migranti che già prima dei fatti di Macerata ha caratterizzato la campagna elettorale ", si legge - come racconta La Stampa - sui manifesti, " Una campagna in cui tutti i partiti hanno strumentalizzato in una direzione o nell’altra il ruolo degli extracomunitari, scegliendo la semplificazione come caratteristica fondamentale del loro linguaggio ".

L'iniziativa fa capo a un gruppo di artisti guidati da Gianluca Vassallo - che ha rivendicato il raid su Facebook - e nella scorsa notte alcuni uomini incappucciati hanno effettuato un "blitz" in diverse città d'Italia per attaccare i poster nello spazio riservato ai manifesti elettorali.