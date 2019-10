La piroetta della Boldrini: "Il Movimento 5 Stelle ora è cambiato"

Laura Boldrini cambia idea sul Movimento 5 Stelle. In un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, l'ex presidente della Camera ha rivelato che alcuni pentastellati " hanno cambiato il loro comportamento e anche opinione ". Più in generale è arrivato un mutamento anche " nei modi di fare politica ".

Apertura a Grillo

La neo entrata nel Partito democratico si è detta pronta a incontrare Beppe Grillo, precisando che non si tratta di un'apertura " a livello personale ", ma solamente perché crede sia giusto " unire le forze per migliorare la situazione " in quanto hanno " delle responsabilità verso la collettività, che devono necessariamente andare oltre le questioni personali. Penso sia arrivato il tempo giusto, vale la pena provarci ". Una tematica su cui discutere sarà quella dell'odio in rete: " Deve essere urgentemente affrontato. E siccome Grillo con il Movimento 5 Stelle ha fatto del digitale uno strumento essenziale del suo agire politico, il suo contributo può essere molto prezioso ".