Boldrini: "La Rai faccia concorsi per i precari, non Miss Italia"

"Miss Italia è una trasmissione che ci riporta indietro, perché lega la donna al corpo. Nel servizio pubblico, invece, ci sarebbe bisogno di valorizzare le intelligenze". Il concorso di bellezza ritorna su Raiuno e ritorna il femminismo targato Laura Boldrini.

L'ex presidente della Camera, intervistata da Giornalettismo, attacca: "Oggi, le donne vanno nello spazio, sono nelle sale operatorie, nei tribunali, nelle istituzioni". "Quante ricercatrici vanno all’estero?", si è chiesta la Boldrini che propone alla Rai di fare un concorsi per "stabilizzare i precari, uomini e donne" invece "di spendere denaro in un concorso di bellezza" . A chi gli fa notare che esiste un bando per giornalisti precari che scade il prossimo 28 ottobre, la Boldrini replica: " Quest’iniziativa mi fa piacere, ma vorrei ricordare che in Rai ci sono anche altre figure che sono caratterizzate dalla piaga del precariato e che andrebbero stabilizzate perché ne hanno tutto il diritto".