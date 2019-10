Bologna, lo striscione di Forza Nuova: "Oh partigiano, parlaci di Bibbiano"

'Oh partigiano, parlaci di Bibbiano' . È questa la scritta comparsa a Bologna su uno striscione depositato da Forza Nuova sopra il monumento ai partigiani di Porta Lame.

Non si è fatta attendere la reprimenda dell’Anpi provinciale di Bologna che parla di " grave oltraggio alla memoria di chi si è battuto per la libertà e per l’intera città di Bologna, Medaglia d’oro della Resistenza". Il presidente Anna Cocchi si dice "offesa e indignata" e chiede di " lasciare i partigiani e quanto rappresentano e hanno rappresentato nella storia del nostro Paese fuori da bieche e meschine strumentalizzazioni, che niente hanno a che fare con il dibattito politico e democratico" . Luigi Tosiani, segretario cittadino del Pd ha condannato l'episodio sulla sua pagina Facebook e, dopo aver anch'egli ricordato che Bologna è Medaglia d’oro per la Resistenza, ha definito il gesto una " provocazione infame e vergognosa che merita l’indignazione e la ferma risposta di tutta la nostra comunità”. Sullo stesso tenore, fa notare l'Adnkronos, si collocano le parole del parlamentare bolognese Andrea De Maria che bolla questo gesto come "un insulto alla memoria di chi si è battuto e di chi è caduto per la libertà di tutti gli italiani" , persino delle persone che hanno affisso "lo striscione indegno".