Bonaccini lancia raccolta fondi per essere rieletto. E online piovono critiche

" Diventa anche tu protagonista di questa bellissima avventura, per fare tutti insieme un passo avanti per l'Emilia-Romagna ". È questo lo slogan che accompagna la raccolta fondi lanciata dal candidato di centrosinistra alle Regionali in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Il 26 gennaio, i cittadini della Regione saranno chiamati alle urne, per eleggere il nuovo presidente: a combattersi il titolo sono Bonaccini e l'avversaria leghista Lucia Borgonzoni. Ma la proposta non sembra sia stata molto gradita al popolo dei social e, sotto il post Facebook che annuncia il successo della raccolta (che in poche ore aveva raggiunto 4mila euro), piovono critiche.

I commenti degli utenti sono quasi 7mila e i toni di alcuni di questi sono critici e polemici. " Raccolta fondi??? Ma come state messi... ", scrive un'utente, mentre un altro lo accusa di aver " fatto tre volte il giro del mondo sicuramente coi soldi della regione e vuole ancora un contributo ". Ma Bonaccini non ci sta e risponde per le rime a chi lo attacca sul web: " Cosa vuole insinuare? Vuole che ci vediamo direttamente in tribunale?" , chiede commentando un post di critica, "Vuole insinuare qualcosa? Ci vediamo in tribunale? Scusi i 49 milioni di euro? ", risponde a un altro.