Bonaccini tifa l'inciucio: "Anche in Emilia confronto di idee Pd-M5S"

Tira aria di inciucio in Emilia-Romagna. Dopo l'annuncio ufficiale del 26 gennaio come data delle prossime elezioni regionali, il governatore Pd, Stefano Bonaccini, si dice disponibile a dialogare con i 5 Stelle per fare fronte comune contro il centro-destra. Parlando con La Stampa, Bonaccini ha aperto a "un confronto sui programmi" con il Movimento. " C'è uno spazio importante di possibile collaborazione " su temi quali " lavoro, diritti delle persone, lotta e prevenzione del dissesto idrogeologico, sanità e politiche educative e formative ". Insomma, tra Pd e 5 Stelle c'è già una sintonia di fondo. Ma, almeno per il momento, è da escludere un altro "patto civico" dopo quello stipulato in Umbria tra Di Maio e Zingaretti che ha portato alla candidatura dell'imprenditore Stefano Bianconi.

Il Pd, infatti, considera l'Emilia-Romagna un suo fortino. E non è disposto a fare un passo indietro rispetto alle intenzioni iniziali, che portano alla ricandidatura di Bonaccini. Su questo tema il presidente emiliano fa spallucce, preferendo parlare di "alleanze" che " vanno fatte sul territorio e non a Roma ". E comunque, insiste il governatore, " è evidente che il nuovo quadro politico nazionale richiede di verificare anche sul territorio se ci siano le condizioni per un'alleanza ".

Insomma, la prospettiva di un accordo con i pentastellati non è così vicina. Soprattutto per la fronda interna ai 5 Stelle contraria all'intesa, a ogni livello, con il Pd. Certo è che l'Emilia-Romagna non è più il feudo inespugnabile di una volta. Il centro-destra fa sul serio, e dopo avere strappato alla sinistra diverse città capoluogo di provincia punta ora al bersaglio grosso. Ma la trattativa è in atto e si incrocia con la partita sulle autonomie. Solo amministrativa quella chiesta da Bonaccini, che lunedì ha incontrato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia.