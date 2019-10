La Bonetti si smarca da Conte: "Io sono molto serena"

Dopo il botta e risposta tra Matteo Renzi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a mettere il dito nella piaga ci pensa Elena Bonetti. Il ministro delle Pari opportunità ha spiegato: " Io sono serena e anche molto. Ho chiaro qual è il programma del governo e l'impegno che mi sono presa nel gioco di squadra ".

La renziana è poi intervenuta anche sulla questione del possibile aumento dell'Iva: " Significherebbe aggravare i carichi economici delle famiglie. Questo governo nasce per evitare lo sfacelo ai danni delle famiglie italiane. Non aumentare l'Iva significa non caricare ulteriormente le famiglie, perché incide sui consumi e sui costi dei nuclei più disagiati ".

Family Act

Uno degli impegni del governo sarà quello di dedicarsi al Family Act: " La famiglia è per eccellenza il luogo della diversità, che si mette insieme e che si apre alla vita. Non è la chiusura intima ". La Bonetti ha detto che se dovesse usare uno slogan direbbe: " Porte aperte alle famiglie più che porti chiusi nel paese ".