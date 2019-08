Bonifazi contro Luigino: "Di Maio al Viminale? Piuttosto al voto subito"

Piuttosto che Luigino al Viminale, subito il voto. La stoccata all'inciucione arriva dal senatore Pd Francesco Bonifazi. In un tweet il tesoriere ha bocciato l'idea di mettere il pentastellato Di Maio a capo del Viminale e ha aggiunto che piuttosto sarebbe meglio andare al voto subito.

"Sono uno serio e responsabile. Credo al Governo Istituzionale. E mi va bene anche Conte. Ma se devo accettare Di Maio al Viminale, per me si può andare a votare subito", ha scritto in un tweet.

Il senatore, fedelissimo di Matteo Renzi, si riferisce alle voci circolate in questo ore secondo le quali il grillino avrebbe chiesto per sé un posto al Viminale, come ministro degli Interni in sostituzione dell'ex alleato Matteo Salvini.

Secondo fonti del Movimento, però, il vicepremier non ha mai chiesto il Ministero dell'Interno. "Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5S. Prima per noi vengono i temi", hanno riferito alcune fonti pentastellate.

Intanto la riunione della direzione nazionale del Pd, inizialmente prevista alle 18 di oggi, è stata spostata domani alle 10.