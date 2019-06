Bonino: "Incentiviamo gli ingressi di soggiorno per lavoro"

"In quasi vent’anni la gestione dell’immigrazione nel nostro Paese si è basata su misure di stampo securitario, inefficaci perché dettate dalla ricerca di consenso elettorale, costruite intorno all’illusione dei rimpatri con il conseguente e obbligato ricorso a sanatorie frequenti". Emma Bonino parte da quest'analisi per presentare al quotidiano La Stampa una sua proposta di iniziativa popolare promossa insieme ai Radicali Italiani.

"Di fronte a fenomeni complessi come quello migratorio - spiega la leader radicale - ci vogliono tempo, capacità di analizzare i dati (demografici ed economici, in particolare), confronto con il mondo produttivo, visione di lungo termine. E poi ci vuole il coraggio di dire la verità, correndo il rischio di essere impopolari ", spiega la leader radicale che propone "la programmazione di canali di ingresso per lavoro e il contrasto all’irregolarità attraverso l’integrazione". La proposta di legge di iniziativa popolare di cui è promotrice, intitolata "Nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari" è in esame alla Commissione affari costituzionali della Camera. Se venisse approvata tale legge consentirebbe di favorire l'ingresso per lavoro degli stranieri " ricorrendo all’intermediazione tra domanda e offerta, svolta da parte di enti pubblici o privati, quelli già indicati nella legge Biagi e nel Jobs Act come agenzie private per il lavoro, enti bilaterali, università, ai quali sono aggiunti i fondi interprofessionali, le camere di commercio e le Onlus" che farebbero da intermediari. Sarebbe, inoltre, introdotto "un permesso di soggiorno per comprovata integrazione che permetterebbe alle persone già presenti sul nostro territorio di mettersi in regola a fronte della disponibilità di un lavoro, sottraendo così decine di migliaia di persone alla precarietà e all’illegalità, con un apporto positivo per tutti".