Boschi: "Altri 10 eletti in Italia Viva, una prateria davanti a noi"

"Italia Viva non sarà un partitino. Grazie a noi il governo avrà più parlamentari, non meno. Saremo 27 alla Camera e 15 al Senato. Con altri 10 colleghi pronti a unirsi entro ottobre, alla Leopolda". In un'intervista al Corriere della Sera, Maria Elena Boschi si professa ottimista sul percorso che attende il nuovo partito di Matteo Renzi. " Grazie a noi - spiega l'ex ministro, probabile futuro capogruppo di Italia Viva alla Camera - il governo avrà più parlamentari, non meno. Quanto a Salvini, noi siamo quelli che lo hanno messo nell'angolo, non che lo hanno resuscitato ".

Mettere all'angolo la Lega e rafforzare il Conte-bis: questo, secondo Boschi, il doppio obiettivo legato all'operazione progettata e messa in pratica da Renzi. Ma che partito sarà Italia Viva? " Non sarà un partitino. Ma che ve ne fosse bisogno non c'è dubbio: c'è una prateria intera per chi non vuole seguire gli estremismi di Salvini, fondare la società solo sull'assistenzialismo o diventare socio della Casaleggio ". La figlia dell'ex vicepresidente di Banca Etruria fa capire di essere molto ambiziosa: " Da qui alle elezioni del 2023 c’è tanto tempo. E se senza logo, senza una sola iniziativa, senza niente siamo stimati al 5% - spiega fiduciosa Boschi - credo che la cosa debba far riflettere ".

Forti nei consensi: questo l'auspicio dell'ex ministro. Ma anche in Parlamento. A questo proposito, rivela: "Saremo 27 alla Camera e 15 al Senato. C’è ancora qualche incerto, non più di una decina di colleghi, che ci raggiungerà entro il mese di ottobre, alla Leopolda. Massima fiducia al governo Pd-5 Stelle: " Il programma di governo per noi è vincolante. Conte si è impegnato in Parlamento, noi siamo impegnati con Conte".