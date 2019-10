La Boschi dà i voti: "Conte non è moderato. Renzi e Salvini leader"

"Sinceramente, non vedo altri leader in Italia. Sono chiaramente in disaccordo con Salvini praticamente su tutto, ma non si può negare che al momento sia lui il leader del centrodestra. Piaccia o non piaccia" . Così, un po' a sorpresa, Maria Elena Boschi riconosce la leadership politica di Matteo Salvini, univo vero leader del panorama politico italiano insieme – sostiene sempre la Boschi – a Matteo Renzi.

La capogruppo alla Camera di Italia Viva, intervistata da Il Tempo, parla a ruota libera, senza risparmiarsi giudizi pungenti sul Movimento 5 Stelle e sul premier Giuseppe Conte. Ecco, a tal proposito, il parere dell'ex ministra: "Il presidente Conte è espressione del M55 e non nostra e, non a caso, forse si candiderà a diventare leader del Movimento. Penso che il lavoro del Governo possa andare avanti sino al 2023 se saprà dare le giuste risposte ai problemi degli italiani. Dobbiamo tornare a legislature che durano cinque anni come prevede la Costituzione" .

E sempre sul sedicente avvocato del popolo, oltre che circa l'asse giallorosso, dice: "Non so se Conte deciderà o meno di proseguire la sua esperienza politica, ma la sua casa è il Movimento 5 Stelle. E il MSS e Italia Viva, pur governando insieme, sono obiettivamente molto diversi" .