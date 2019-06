Boschi difende Lotti: "Più attacchi dal Pd che dagli avversari"

Nel caos degli scandali sul Csm, Maria Elena Boschi prende le difese di Luca Lotti in risposta alle reazioni interne al partito: " Sono arrivati più attacchi a Lotti dall’interno del Pd che dagli avversari politici. Autosospendendosi, ha fatto una scelta che non era scontata e dovuta, di grande generosità verso la comunità del Pd e va quindi rispettato".

Intervenendo oggi ad Assisi al primo incontro nazionale della mozione " Sempre Avanti " guidata da Roberto Giachetti e dalla deputata democratica umbra Anna Ascani, la deputata dice la sua in merito alle evoluzioni dell'inchiesta che sta travolgendo le procure e che ha portato in questi giorni al passo di lato dell'ex sottosegretario del governo Renzi. La Boschi ha proseguito con l'augurio che in " una comunità come il Pd, vista anche la disponibilità di Lotti, ci si possa parlare guardandosi negli occhi. E non con interviste che sparano addosso ai compagni del proprio partito".