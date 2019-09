Boschi e il "pallino" sessismo: "Io in bikini no e Salvini in costume sì?"

Una foto in bikini con le amiche per rispondere agli attacchi di Matteo Salvini: "Mummia io? Bacioni dal sarcofago", aveva scritto suscitato battutine e critiche.

Polemiche che ora Maria Elena Boschi bolla come "sessiste". "Salvini ha trasformato uno stabilimento balneare nel Viminale", attacca l'ex ministro da Il Tempo delle donne a Milano, "Stava in costume da bagno tutto il giorno e nessuno ha posto il problema del corpo in politica".

Parlando ai giornalisti a margine dell'iniziativa del Corriere della Sera, la Boschi è tornata infatti sulle polemiche delle scorse settimane: "Si può a volte sdrammatizzare con risposta ironica in una domenica di agosto", dice la dem e renziana di ferro a chi gli chiede dell'opportunità di quella foto, "È probabile essere al mare con le amiche ed è molto probabile essere in costume da bagno se sei al mare. Io non stavo facendo la attività ministeriale da uno stabilimento, ma mi godevo due ore di sole con le amiche". Poi ha sottolineato come questo atteggiamento sia retaggio di un'epoca da superare: "Credo sia il risultato di secoli di cultura maschilista e forse c'è un residuo di sessismo in questo".