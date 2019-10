Boschi: "Ora al governo col M5S, ma alle Politiche mai insieme"

"Adesso stiamo lavorando insieme, alle politiche saremo avversari" . Maria Elena Boschi, nel corso di un'iniziativa di Italia Viva a Roma, respinge l'idea lanciata ieri da Nicola Zingaretti di formare un'alleanza organica di centrosinistra con tutte le forze che compongono la 'maggioranza giallorossa', compreso il M5S.

"Noi siamo leali con questo governo, Matteo Renzi è da agosto che ci mette la faccia su questo governo. Era giusto fare questo tentativo, quindi siamo leali ma non stupidi e non è che tutto quello che viene da Pd e M5S per forza ci deve andare bene" , chiarisce il capogruppo di Italia Viva alla Camera. E aggiunge: "Noi portiamo le nostre idee" . Respinge le accuse che arrivano da chi definisce il nuovo partito di Matteo Renzi una forza di destra e ribadisce la sua contrarietà all'aumento dell'Iva e delle tasse. "Noi vogliamo dettare un'agenda diversa" , spiega l'ex ministro alle Riforme. Il deputato Ettore Rosato, invece, teme che questo governo, come il precedente, possa non abbia il coraggio di fare delle vere riforme e avverte: " Vedo lo stesso rischio in questa fase se vogliamo arrivare al 2023".