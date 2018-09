La Boschi torna a fare l'avvocato: entra nello studio di Bonifazi e del fratello

La nuova vita di Maria Elena Boschi dopo il sofferto addio ai ruoli di governo potrebbe ricominciare dal (vecchio) lavoro di avvocato. Certo, Meb è ancora deputata e a giorni alterni prende di mira il governo gialloverde. "La Lega ladrona ha deciso di restituire i soldi spariti in comode rate. Ci metteranno più o meno lo stesso tempo - ha pubblicato ieri sui social - di quello che impiegheranno per rimpatriare i clandestini: 80 anni". L’opposizione è diversa dai ruoli di governo, ma bisogna far tutto.

Stando a quanto scrive oggi il Fatto Quotidiano, però, l’ex ministro per le Riforme ed ex sottosegretario a Palazzo Chigi sarebbe pronta a riprendere posto in tribunale.

La Boschi, infatti, è esperta di diritto societario e pare che voglia tornare ad occuparsi di questo. Magari a Roma, dove certo ormai contatti non le mancano. Per ora, però, - scrive il Fatto - sarebbe “ospite di parenti e amici a Firenze: lo studio legale si chiama "Bl", fondato da Francesco Bonifazi, senatore renziano e tesoriere Pd; Federico Lovadina, capo di Toscana Energia, ex consigliere di Ferrovie; Emanuele Boschi, fratello di Maria Elena”.