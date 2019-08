Boschi: "Zingaretti ha detto no a un Conte-bis"

Ora persino Maria Elena Boschi spinge per un Conte-bis che permetterebbe di chiudere la partita sul governo col M5S. Sul nome del premier dimissionario, però, c'è il veto posto dal segretario Nicola Zingaretti che complica l'esito della trattativa.

L'ex ministro delle Riforme, a margine dei lavori della scuola di politica di Matteo Renzi in corso alla Garfagnana, ribadisce: "La trattativa la gestisce Zingaretti, sulla base della linea stabilita in direzione, ed è lui ad aver detto no all’ipotesi di un governo Conte bis". E ancora: " Nel momento in cui il segretario, che sta seguendo la trattativa con il Movimento Cinque Stelle, ha espresso una posizione credo che soltanto il segretario, eventualmente, possa cambiare quella posizione". Traduciamo: 'se il governo M5S-PD salta è colpa di Zingaretti'.