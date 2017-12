Briatore-Gregoraci: è addio. A lei attico, assegno e quote

C'erano voci che circolavano da mesi, lui, lei, le uscite in solitaria. I selfie separati. Mesi senza apparire l'uno nel profilo social dell'altro, zero foto di coppia. Tra gli indizi uno scatto - quest'estate - di Elisabetta a bordo di un volo di linea. Niente jet. Niente Briatore.

In sottofondo il brusio delle indiscrezioni e il vento della crisi. Oggi, dopo diversi no comment della coppia, arriva la notizia ufficiale: Elisabetta Gregoraci 37 anni, e Flavio Briatore 67, si sono lasciati. L'incontro davanti all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di lui, e all'avvocato Maria Cristina Morelli, legale di lei per firmare la separazione, è avvenuto proprio a un giorno dalla anti vigilia di Natale, il 23 dicembre. Un accordo consensuale. Addio dopo undici anni insieme e un figlio, Nathan Falco di sette anni. Strade diverse ormai, già fuori dallo studio dell'avvocato. Insieme in macchina e poi adieu, addirittura due continenti diversi per festeggiare l'anno nuovo. Lui in Africa, con il jet privato a Malindi, nel suo resort cinque stelle lusso con il figlio e lei dall'altra parte del mondo, a Miami con la sua amica Francesca e un volo di linea.

Cambia la vita per Elisabetta, la showgirl di Soverato, classe 1980, che ancora all'inizio della carriera, il destino le regala una carta d'oro: Briatore. L'uomo d'affari più internazionale d'Italia. Il successo, le donne, (Naomi Campbell e Heidi Klum giusto per citarne un paio), il fiuto infallibile per affari che non solo funzionano; di più: creano stile. È l'idea del lusso da coniugare alla vita, perfino in spiaggia.

La relazione tra i due capita in un momento particolarissimo, forse il più difficile per Flavio. Un'operazione al cuore. L'uomo che viaggia a mille che deve rallentare; soffre e si spaventa. La Gregoraci è lì. Come una roccia, presente. Lui si aggrappa e ne riconosce il valore. Elisabetta e la Calabria, l'attaccamento alla famiglia. Il sogno fin banale, caminetto e champagne. Assaggiare una vita normale dopo l'ubriacatura continua. Nel 2008 il matrimonio extra lusso. Con lui lei vola altissimo. E migliora. Attentissima alla linea, si depura da ogni accento calabrese, impara l'inglese, frequenta club esclusivi in tutto il monto, si divide tra Londra e Montecarlo.

Oggi si tirano le fila e si fanno i conti. Separazione consensuale, dunque decisa per non turbare l'amatissimo figlio Nathan Falco. E proprio per questo motivo lei continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l'ex marito, il cui affitto sarà pagato da lui. E se a Briatore resterà la splendida casa di Londra, comprata ben prima di conoscerla, quando nella capitale britannica viveva, Elisabetta si terrà un attico a Roma. Quanto all'assegno di mantenimento sarà ovviamente sostanzioso. E ancora: non perderà le quote che possiede nei vari Twiga e Billionaire di Briatore, ai quali s'è aggiunto Cova, nel Principato. La vita nuova è già adesso. Su Instagram lei posta un ritratto sorridente, con in testa una coroncina botticelliana, dal Kenya lui posta una danza Masai di benvenuto. Viva l'anno nuovo.