È bufera nel Movimento. Grillo pronto ad andare a Roma

Intervenuto al programma di La7, "L’Aria che tira", il capo politico del M5s Luigi Di Maio ha provato a far chiarezza sulla situazione attuale nel MoVimento, sempre più scosso da polemiche interne sia per l’alleanza con il Pd, non gradita a tutti, che per la questione-Regionali con la possibile non partecipazione al voto di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria.

"Nessuno dei nostri vuole andare con il Pd su quei territori", ha affermato il ministro degli Esteri. Ma ci sarà il simbolo sula scheda elettorale nelle due Regioni? Non è ancora chiaro. Fino alle 20 di questa, gli aventi diritto possono votare sula piattaforma Rousseau per decidere se presentarsi al voto o prendere una “pausa elettorale”.

"Le decisioni importanti le prendiamo io e Grillo, come Garante del Movimento e indire una votazione del genere non è una di quelle decisioni che si prendono ogni ora" , ha sottolineato Di Maio che ha confermato di essersi sentito telefonicamente con il cofondatore M5s.

Questo perché “ le decisioni importanti devono essere prese con gli iscritti in quanto gli errori più grandi li ho fatti quando ho preso le decisioni da solo". Il più grande dei quali, sottolinea, è stato "fidarmi del fatto che il precedente governo potesse andare avanti con la Lega". Altra stoccata a Salvini il ministro la riserva proprio sul tema delle Regionali: "Ma se uno stava già al governo e se ne è andato perchè non trovava 30 miliardi per la manovra, perchè deve tornarci vincendo in una Regione? E' l'arte dei pazzi, come si dice dalle mie parti...".

Il titolare della Farnesina, però, ha ammesso di non aver partecipato al voto sulla piattaforma perché “come capo politico scelgo sempre di votare il meno possibile per evitare di prendere una parte. Di solito preferisco non votare l'una o l'altra parte ma chiedere al Movimento quale sia la direzione da prendere".

Il ministro ammette le enormi difficoltà che sta attraversando il M5s. Per superarle serve una organizzazione solida. Ma per fare ciò serve una pausa perché “se ci presentiamo in Emilia Romagna e Calabria adesso, non avremo tempo, ancora una volta, di fare degli Stati generali”, un appuntamento nazionale “per progettare i prossimi 10 anni".