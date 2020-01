Buffagni: "Se qualche collega si è innamorato del Pd, può traslocare"

Dice che il matrimonio con il Partito democratico non si deve fare e condivide la posizione del leader Luigi Di Maio. E aggiunge che se qualche suo collega “ si è innamorato di colpo del Pd, può anche traslocare ”. Il sottosegretario allo Sviluppo economico Stefano Buffagni esprime un giudizio chiaro e netto.

L’esponente del Movimento 5 Stelle sottolinea che il partito ha la necessità di ritrovare se stesso e rispetto alle altre formazioni politiche spiega che lui si trova bene sia con il Pd, sia con la Lega ma ribadisce che i pentastellati sono una cosa diversa. Il premier Giuseppe Conte è impegnato a promuovere un processo politico per avvicinare grillini e dem. E Buffagni ricorda che in Parlamento è già cominciato un percorso comune attraverso l’azione dell'esecutivo e precisa che “ questo governo deve lavorare con un orizzonte temporale, ma valorizzando anche le differenze ”.

Tornando al Movimento, il sottosegretario spiega che i 5 Stelle ottengono consensi quando seguono una linea ben definita, mentre se su ogni questione ognuno cerca di ritagliarsi il suo spazio, gli elettori si stancano e il partito perde preferenze. In merito alla posizione di Lorenzo Fioramonti, Buffagni evidenzia che quanti l’hanno promosso come ministro devono assumersi responsabilità del fallimento. “ Parliamo di uno che non ha rispettato l’impegno di tagliarsi lo stipendio - prosegue l’esponente dei 5 Stelle -. Ho molti dubbi che abbia versato i soldi al Microcredito, temo abbia fatto altre scelte. Uno che manda la lettera di dimissioni sperando che venga respinta forse pensava di giocare, non di governare il Paese ”. Sulla futura guida del Movimento, Buffagni sottolinea che i pentastellati hanno già un capo politico, mentre Alessandro Di Battista è una figura fondamentale che va tenuta in considerazione.