"Butto giù l'ambasciata": gli sms della stalker all'ambasciatore Sequi

"Vengo lì e butto giù l'ambasciata ". Sarebbe il contenuto di uno dei messaggi che la 41enne Valentina Pizzale, accusata di stalking avrebbe inviato all'ambasciatore Ettore Francesco Sequi.

"Mi aveva fatto arrabbiare ", avrebbe risposto la donna al gip. Lei, infatti, sostiene che quei messaggi siano da inserire all'interno di una relazione di coppia, così come le mail spedite alla Farnesina, per screditare il nuovo capo di Gabinetto del ministro Luigi Di Maio. Della stessa sostanza sarebbe, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, anche la minaccia di rendere nota la loro storia e i messaggi vocali che si scambiavano: " Bastardo, ti rovino! Mi hai illuso, sei una m... ".

E l'avvocato della Pizzale, Daniele Ingarrica, ha già depositato una memoria di 30 pagine, contenente screenshot di chat e tabulati di telefonate, da cui si capirebbe che Sequi aveva una relazione con la donna, anche dopo il 2017 (la denuncia dell'ambasciatore risale a settembre 2018 e Sequi sostiere che la donna lo perseguitasse da luglio 2017). Sequi, a detta della difesa, non sarebbe quindi vittima di stalking.

" Altro che perseguitato - ha sostenuto la donna- lui era geloso di me" . Per questo, l'uomo le avrebbe prenotato un biglietto del treno per tornare a Roma da Milano, dove si trovava con alcuni colleghi.

Inoltre, l'avvocato della Pizzale specifica che la donna, identificata come una sceneggiatrice della Rai, in realtà avrebbe svolto solamente qualche collaborazione con la tv di Stato, come confermato anche dalla stessa Rai.

Ora, ci penserà il tribunale a far luce sulla vicenda: il 16 ottobre, la presunta stalker dovrà comparire davanti al giudice.