"C'è un fascista al governo". Ma Conte sotto attacco zittisce i contestatori

Il tema migranti scalda ancora una volta il dibattito. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Onlus "figli in famiglia" ha dovuto gestire vari attacchi da parte del pubblico. Dalla sala, infatti, c'è chi non si è risparmiato un "abbiamo un fascista al governo". Subito la replica del premier alla contestatrice: "Se lei dice che li lasciamo morire in mare lei fa disinformazione e dice una cosa assolutamente falsa". "

Conte poi lancia un frecciatina ai governi passati, affermando che "si è pensato che si potesse risolvere il problema continuando a ricevere indiscrimanatamente i migranti, ma credo si sia commesso un errore politico". Il tema "va affrontato in termini di regolazione e gestione dei flussi, ivi comreso percorsi di integrazione".

Sempre rimanendo in tema immigrazione, Conte ha poi parlato dei trafficanti di essere umani. "I trafficanti sono i nostri nemici. Dobbiamo lavorare per un cultura dell'integrazione", ha detto. "Noi politici ce la mettiamo tutta per ridurre tutto a degli slogan, ma i giornalisti non lo facciano. Il fenomeno dell'immigrazione governo cerca di affrontarlo fin da dove origina". E conclude: "Il fenomeno dell'immigazione significa cooperazione, parteniarato, lavorare con i Paesi di orgine e di transito, contrastare il traffico illegale".