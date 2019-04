C'è un giallo nascosto sull'isola delle Sirene

Dicono che l'isola, 4mila metri quadrati, sia già stata venduta. Certificato dal sito www.privateislandsonline.com, agenzia di compravendita online specializzata in isole di lusso: nell'offerta online, si legge la scritta «sold» («venduto»). Nulla si sa del misterioso acquirente, ma questo non è l'unico giallo: perchè si dice anche che ad essere venduto è solo un lotto di terreno che arriva quasi fino al mare. La chiamano «Isola delle sirene», è una delle zone più belle del Mediterraneo, un tratto di costa che dalla baia di Mazzarò arriva a quella di Santa Nicola. Si affaccia nella zona di quello che viene considerato l'antico porto del Taorminese riparato dallo Scirocco. Ma come per la contesa delle Falkland il sindaco Cateno De Luca dice che lo scoglio sarebbe invece di proprietà della città metropolitana di Messina. E che quindi non si tocca. Anzi, il Comune vuole farci un parco naturalistico, anche in collaborazione con i privati. Per ora, raccontano a La Sicilia, le uniche sirene che si vedone sono le russe e le scandinave, ospiti del lussuoso hotel a cinque stelle che si trova di fronte. Visto come si stanno mettendo le cose però è più facile che nell'isola vedano le streghe.