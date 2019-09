Cacciari: "Renzi doveva andarsene cinque anni fa"

"Doveva farlo cinque anni fa" . Così Massimo Cacciari commenta la scissione di Matteo Renzi dal Partito Democratico. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, il filosofo sentenzia: "La responsabilità è interamente sua nel non aver capito che era un estraneo. Sulle macerie del Pd ha fatto un'Opa dall' esterno: non apparteneva a nessuna delle culture confluite nel Pd e non ne proponeva una diversa. Voleva semplicemente rottamare il vecchio. Ma con la rottamazione non si costruisce una macchina nuova" .

Dunque, l'ex sindaco di Venezia spera che la nuova stagione dei dem possa funzionare, grazie alla leadership di Nicola Zingaretti: "Speriamo che grazie a questa mossa di Renzi, tardiva ma necessaria, il Pd si ricostituisca attorno alla leadership di Zingaretti, che certamente non è l' uomo solo al comando e ha le capacità di creare un gruppo dirigente" . E nel futuro del Pd, seconda Cacciari, c’è una linea social-democratica.