Cacciari stana Conte: "Non prendi posizione, da che parte stai?"

"Si fa presto a dire 'sono per l'ambiente', lo sono tutti e poi non si fa niente. Ma ci sono argomenti su cui si deve prendere una posizione, tipo quando Matteo Salvini lasciava al freddo duecento, trecento immigrati e lei ci stava al governo insieme…" . Massimo Cacciari va così all'attacco di Giuseppe Conte durante la messa in onda dell'ultima puntata di Otto e mezzo.

Già, perché il salotto televisivo di Lilli Gruber su La7 è stato teatro dello scontro tra il filosofo e il presidente del Consiglio, che si sente (fin troppo…) rinfrancato dalla vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna, dimenticandosi – peraltro – della batosta arrivata in Calabria. E dimenticandosi pure la clamorosa debacle elettorale, in entrambe le regioni, del Movimento 5 Stelle.

La padrona di casa chiede un giudizio sulla sentenza delle urne e l'ex sindaco di Venezia risponde così: "Salvini, personalizzando la campagna, è stato sconfitto in Emilia-Romagna. Da qui a proclamare vittorie, però, c'è di mezzo il mare. Perdere l'Emilia-Romagna, per il Partito Democratico, sarebbe stato traumatico. Il naufragio è stato evitato, da qui ad arrivare ad un porto sicuro c'è di mezzo il mare…" .

E non è tutto, perché l'ex "democratico" bacchetta (non poco) il Movimento 5 Stelle: "Quello pentastellato è un movimento nato sulla protesta, sul disagio, e non hanno idea su come superare il medesimo. Pd e 5 stelle hanno infiniti più motivi di intesa che non Lega e 5 Stelle" . E aggiunge: "Questa debolezza dei 5 Stelle rafforza il governo: dove vuoi che vadano i 5 Stelle? Ma questo responsabilizza il Pd, che deve trovare una linea" .

Quindi, Cacciari riporta alla realtà dei fatti il sedicente avvocato del popolo: "Salvini sconfitto? Bah, governa Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto... Volete scherzare? Ma sconfitta de che? Non potete pretendere di governare questo Paese eliminando la Repubblica cisalpina e gli ex territori asburgici…" .