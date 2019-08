Cacciari sull'inciucio Pd-M5S: "Un pateracchio indecente"

" Si faccia un governo con personalità di altissimo profilo, non un pateracchio indecente. Altrimenti si andrà ugualmente ad elezioni e il centro-destra vincerà per una generazione e mezza ". Ospite di In Onda, su La7, il filosofo Massimo Cacciari lancia l'allarme su quando sta per succedere sull'asse Pd-5 Stelle, al lavoro da giorni su di un accordo per la formazione in Parlamento di un governo di legislatura.

Un'ipotesi con pochi pro e molti contro per l'ex sindaco di Venezia, il quale invoca "un segnale di discontinuità" da parte dei pentastellati che può derivare solo dal fatto che " nel nuovo governo non ci siano i massimo responsabili del precedente ".

Per Cacciari si tratta di un aspetto "fondamentale", altrimenti il "pateracchio indecente comporterà che si vada a votare lo stesso", con i 5 Stelle e il centro-sinistra destinati a "prendere, giustamente, una massacrata". Cacciari, tra gli opinion-maker più ascoltati a sinistra, osserva: " Era inevitabile che in questa fase il Pd attutisse le contraddizioni interne ". E sui cinque punti programmatici elencati da Zingaretti, aggiunge: "Devono rimanere fermi, altrimenti sarà difficile arrivare a un accordo con i 5 Stelle". Però, tra le cinque condizioni stabilite da Zingaretti, ce n'è una che Cacciari trova "inaccoglibile: la fine di Conte e di Di Maio. Francamente mi pare irrinunciabile", afferma Cacciari, per quanto nelle ultime ore il segretario del Pd abbia aperto a una conferma al governo di Di Maio.

A preoccupare l'ex sindaco di Venezia, però, è un'altra cosa. Ovvero il "governo dei perdenti" che si va profilando. " La gente non è scema. O fai un governo con personaltà di altissimo profilo, un governo di spessore costituente, oppure tutte le debolezze emergeranno prepotentemente. E il centro-destra vincerà per una generazione e mezza, perché un disastro simile non verrà mai perdonato ".