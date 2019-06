Cagliari, il neo sindaco Truzzu fa riappendere il crocifisso

"Iniziamo a rimettere ogni cosa al suo posto" . È questa la frase che Paolo Truzzu, neosindaco di Cagliari, scrive su Facebook per descrivere la sua prima azione politica, molto simbolica ma anche molto significativa. Il grande bassorilievo di Gesù Cristo sulla croce è di nuovo appeso negli uffici del Comune capoluogo della Sardegna.

Truzzu, lo ricordiamo, è stato eletto lo scorso 16 giugno dopo una sfida combattuta all'ultimo voto contro Francesca Ghirra, ex assessore della giunta uscente di Massimo Zedda. Quest'ultimo si era dimesso da sindaco di Cagliari dopo essere stato sconfitto alle Regionali dall'attuale presidente della Sardegna, Christian Solinas. Zedda, esponente di Campo progressista, aveva perciò deciso di lasciare la poltrona di primo cittadino di Cagliari per guidare l'opposizione in consiglio regionale. La Ghirra che avrebbe voluto prendere il suo posto ha annunciato ricorso al Tar in quanto Truzzu avrebbe evitato il ballottaggio per soli 80 voti. Voti che, al momento, bastano all'esponente di Fratelli d'Italia e membro delle 'sentinelle in piedi', per riappendere il crocifisso "al suo posto". Una decisione che ha infiammato i social network con numerosi commenti a favore e altrettanti contrari, di utenti che rimarcano la laicità delle istituzioni.