Cairo contro Salvini: "Agita le folle, ma governare è altro"

" Grillini e leghisti hanno fallito, mi pare evidente. Dove pensavano di andare? ". Così il presidente di Rcs Urbano Cairo ha commentato la fine dell'esecutivo gialloverde. " Non sono neppure deluso - ha spiegato in un'intervista al Foglio - perché solo chi coltiva aspettative può esprimere delusione: io non ne avevo. Quel 'contratto di governo' era totalmente irrealistico, Salvini e Di Maio avevano agende inconciliabili ".

" Come fai a tenere insieme flat tax, quota 100 e reddito di cittadinanza? Come si possono giustapporre politiche monetariste e keynesiane? Non si può promettere tutto e il contrario di tutto. Se annunci cose mirabolanti, la gente ti vota perché ha bisogno di una speranza, dal 2008 a oggi la condizione della classe media è obiettivamente peggiorata ", ha continuato Cairo. Così il presidente di Rcs si è scagliato contro M5S e Lega, colpevoli di " aver fatto perdere 15 mesi, nel frattempo l'economia è entrata in stagnazione, e pure in politica estera non abbiamo fatto un figurone ".

Parole dure poi nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini. " Sa agitare le piazze, fomenta le folle da politico esperto qual è, ma governare è tutta un'altra storia ", ha sottolineato il numero uno di Rcs. " Facendo la voce grossa in Europa, che cos'ha ottenuto? Questo mostrare i muscoli così smaccato ha forse dato qualche frutto? È servito soltanto alla Lega che ha raddoppiato i consensi nel giro di un anno ".