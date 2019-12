Calabria, Jole Santelli è la candidata del centrodestra

" Sono emozionata per questa designazione e sono pronta ad affrontare la sfida regionale con tutta la passione che mi è propria ". Sono le parole di Jole Santelli, la parlamentare di Forza Italia candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria. Dopo lunghe discussioni, è quello della Santelli il nome che correrà per il centrodestra unito il prossimo 26 gennaio.

" Ringrazio i tre leader del centrodestra e tutti i responsabili dei partiti e delle liste a sostegno di questa candidatura che nasce dalla consapevolezza di dover lavorare per rendere giustizia a una regione che vive una fase di oscurantismo senza precedenti ", ha dichiarato la coordinatrice del FI in Calabria.

A una settimana dalla scadenza del termine per presentare le liste, i partiti stanno definendo i loro candidati. Il centrodestra ha trovato la quadra sul nome indicato da Forza Italia. Jole Santelli ha infatti ricevuto il via libera anche da Lega, Fratelli d'Italia e Udc. Fino a pochi giorni fa vice sindaco di Cosenza, la candidata si è detta felice per la nomina. " Sono particolarmente grata per essere stata scelta dai leader nazionali e sono cosciente della necessità di agire usando il cuore, per uscire dalle acque stagnanti cui la sinistra ha costretto la Calabria - ha dichiarato -. Il compito più importante è quello di dare un brand identitario alla Calabria, che non è solo cronaca e negatività ma un luogo pieno di tradizioni e di cultura. Il mio desiderio è restituire speranza ai calabresi, lavorare con abnegazione, riaccendere la luce in un tunnel che non è il destino immane di una regione. Saranno i fatti a parlare ed a restituirci l'immagine veritiera di una regione dinamica e pronta a risollevarsi ".

La coalizione ha scelto Jole Santelli dopo il veto della Lega che ha sbarrato la strada al forzista Mario Occhiuto. Il sindaco di Cosenza potrebbe comunque partecipare alle elezioni come candidato di una lista civica. Occhiuto ha infatti dichiarato di essere " aperto a possibili alleanze strategiche per la Calabria, un progetto senza uno schieramento di partiti, ma sempre meglio degli schieramenti che si presentano senza un progetto ".

Per il posto di governatore della Calabria, Jole Santelli sfiderà il candidato del Pd, Pippo Callipo, e quello del Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello. Il tutto verrà deciso il 26 gennaio: in quel giorno in cui si voterà anche in Emilia Romagna e il centrodestra è deciso a conquistare le regioni rosse.