Calenda contro Raggi: "Roma immobile, miliardi in fumo"

"Immobilismo e mancanza di capacità realizzativa". È l'accusa rivolta all'amministrazione grillina di Virginia Raggi dal ministro dello Sviluppo economico. Una combinazione, come riporta Il Messaggero, che secondo Carlo Calenda "preclude la possibilità di ottenere i risultati sperati" e soprattutto di "utilizzare le risorse già stanziate".

Nella lettera indirizzata al Campidoglio, Calenda parla di quasi 3 miliardi di euro di investimenti per frenare il declino della Capitale e tentare il rilancio. Fondi che "stiamo aspettando", aveva sottolineato Raggi nell'ultima settimana. Secondo il ministero invece i soldi sono già disponibili, ma i progetti di sviluppo non sono ancora stati trasformati in qualcosa di reale "per mancati seguiti (operativi o finanziari) da parte dell'amministrazione comunale".

Così dei 3 miliardi iniziali rimangono "19 progetti operativi per un ammontare di risorse già identificate pari a 1.256 milioni di euro" , ha precisato il ministro. Dal Ministero si chiede quindi alla giunta un cambio di passo e risposte "urgenti" a diversi problemi: dai trasporti pubblici, al car sharing, passando per le buche sulle strade della Capitale. E poi i progetti di rigenerazione urbana, le scuole e le imprese.

La risposta del sindaco