Calenda duro sui grillini: "Sembrano dei ragazzini cretini"

Carlo Calenda non le manda a dire e attacca duramente il Movimento 5 Stelle. Intervenuto ai microfoni di Rai Radio1, l'europarlamentare ha commentato il travestimento di Beppe Grillo da Joker: " Sono al governo e si presentano con un comico che vestito da Joker dice che il caos è meraviglioso. Ma il caos sarà meraviglioso per chi ha i soldi, e nel caso di Grillo anche con l'evasione fiscale, per chi ha bisogno di servizi pubblici il caos non è meraviglioso per niente. Sembrano dei ragazzini cretini, quando fanno così ".

Il fondatore di Siamo europei ha poi rincarato la dose: " Io le competenze nei 5 Stelle non le vedo ". Non sono mancate frecciatine al ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti " che gli crollano gli edifici e parla delle merendine e dei crocifissi " e al titolare del dicastero degli Esteri Luigi Di Maio " che sbaglia tra il Segretario di Stato e il Segretario al Commercio Usa ". In sintesi i grillini " devono studiare ancora molto, diciamo che sono alle medie ".

"Altro che Raggi bis..."

L'ex Partito democratico ha parlato anche di Virginia Raggi, dicendo che non è colpa sua " ma di chi ce l'ha messa, anche degli elettori ". Calenda ha confessato che non farebbe il sindaco di Roma: " In questo momento mi piace fare quello che faccio. Il mestiere è difficilissimo, ma non puoi prendere una signora che non ha mai lavorato e metterla a fare questo lavoro ".