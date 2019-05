Calenda la interrompe e la leghista Donato sbotta così: "Sei un gran maleducato"

Carlo Calenda la interrompe e Francesca Donato sbotta. Il botta e risposta tra i due politici, uno esponente del Partito Democratico, l'altra della Lega, si sono scontrati verbalmente durante DiMartedì, il talk show politico condotto da Giovanni Floris su La7.

La Donato, leader del Progetto Eurexit, nonché candidata alle Europee per il Carroccio nella circoscrizione delle Isole, è in collegamento audio-video con lo studio e parla della Flat Tax, difendendola a spada tratta,

Queste, infatti, le sue parole: "La Flat Tax fa ripartire il lavoro, gli investimenti e può far aumentare anche il gettito fiscale. La priorità, sicuramente, è quella di far ripartire il lavoro. Considerato anche il fatto che ci sono già tante tasse che un ricco paga in più, perché consuma di più, e quindi non c’è tutto questo problema di disuguaglianza…" .

Ecco, è qui che il leader di Siamo Europei, candidato dal Pd come capolista nel Nord-Ovest alle elezioni del 26 maggio, interviene a gamba tesa, non accettando per niente l'uscita dell’avversaria politica: "Non c’è un problema di disuguaglianza? Ma come fai a dire che non esiste un problema di disugualianza?!" .

La Donato, dunque, gli risponde piccata e stizzita: "Mi faccia finire almeno una volta, Calenda! Lei è un veramente un gran maleducato! Perché interrompermi quando sono in collegamento…" .

Insomma, il più classico dei battibecchi da talk show.