La confessione di Calenda: "Non vado agli incontri Pd perché mia moglie ha la recidiva della leucemia"

Carlo Calenda, ex ministro per lo Sviluppo Economico, ha comunicato il perché delle sue assenze alle feste dell'Unità e alle altre iniziative organizzate durante l'estate e in questi primi giorni di settembre da Il Partito Democratico: "Devo una spiegazione - ha scritto su Twitter - , ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell'Unità o a incontri sul territorio. Mia moglie - ha spiegato - ha avuto una recidiva della leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma".

L'esponente della formazione guidata dal segretario Maurizio Martina ha proseguito ribadendo di non volersi affatto sottrarre alla lotta politica: "Oh ma non è che sparisco - ha specificato sul medesimo social network - . E ancora: "Continuo a combattere per le mie idee e contro questo governo. Dopo figli e moglie e con qualche limitazione in più rimane una priorità". Un'assenza temporanea, quindi, quella del dirigente d'azienda italiano, che non sembra affatto intenzionato a mollare la presa sulle battaglie che hanno contraddistinto la sua azione politica.