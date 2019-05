Camera, sì al 'taglia parlamentari'. Ma ai gialloverdi mancano 81 voti

Il 'taglia parlamentari' passa anche alla Camera. La riforma 'bandiera' del M5S è stata approvata dall'Aula di Montecitorio con 310 voti a favore. Insieme alla maggioranza gialloverde hanno votato anche FdI e Forza Italia ma all'appello sono mancati 81 sì.

Se da un lato è vero che molti deputati erano in missione e, quindi, assenti giustificati, dall'altro lato M5S e Lega da soli contano 342 deputati. A questi bisogna aggiungere i 104 deputati di Forza Italia (anche se alcuni azzurri hanno votato contro la riforma) e i 32 di Fratelli d'Italia. In totale 407 deputati, ovvero 97 in più di quelli che la maggioranza ha ricevuto. Considerando che 24 deputati leghisti e 32 pentastellati erano in missione ( quindi assenti 'giustificati'), al conto mancano 12 parlamentari del Carroccio e 13 del M5S. Per Forza Italia, invece, non hanno partecipato al voto 63 deputati. A conti fatti, dunque, alla maggioranza gialloverde, tra deputati in missione e deputati che non hanno partecipato al voto, sono mancati 81 voti.