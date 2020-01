Camouflage, colore e relax Ora l'uomo va di moda così

di

Firenze Tutti insieme appassionatamente. Senza gli orpelli che ormai rendono le sfilate più costose di una mega produzione cinematografica ma con un occhio speciale sulla moda maschile. Le proposte più interessanti di 33 degli oltre 1200 espositori del 97simo Pitti Immagine Uomo in corso a Firenze fino al prossimo venerdì, sono state selezionate in libertà per uno show collettivo intitolato Otherwisw Formal. All'inizio sembrava di essere nel classico flash mob da evitare come la peste se non pensi che lavorare nella moda sia come vivere un'eterno carnevale. Invece, in 12 minuti d'orologio, 24 ragazzi belli da far paura senza essere modelli sono riusciti a raccontare in modo nuovo come ci si dovrebbe vestire con capi e accessori formali tipo il cappotto sartoriale di Lardini, le lussuose scarpe di Doucal's, la camicia a righine di Xacus oppure quella bianca di Finamore, i guanti di Portolano e i pantaloni di PT Torino. È successo ieri mattina tra le scale e l'ingresso del Padiglione Centrale nella Piazza d'arrmi della Fortezza da Basso dove di solito stazionano gli inutili idioti cioè un campionario di varia umanità maschile o sedicente tale che si traveste in modo improbabile per strappare una foto e, possibilmente, qualche like. La musica era bellissima e fracassona al punto giusto: quel tipo di rock duro e puro che i giovani ascoltano con gli Air Pods. Quanto agli effetti speciali parliamo soprattutto dell'impeccabile styling di Luca Guarini e Luigi Vitali della rivista di moda e cultura Dust, edita in Italia ma con un forte imprinting internazionale. La morale di questa storia? Per far arrivare un messaggio di stile forte e chiaro non serve chiamare a caro prezzo un dj cinese di stanza a Cracovia, ci vogliono solo delle buone idee e una perfetta conoscenza della moda. «Sta cambiando tutto dice Brunello Cucinelli c'è voglia di concretezza e solidità, cose che durano nel tempo e all'occorrenza possono essere riparate nell'apposito laboratorio che abbiamo aperto in azienda. Poi magari ti concedi un capo nelle nuove tinte di stagione che per me vengono dalla tradizione buddista (giallo, arancio e rosso scuro) ma il resto dipendedalla tua stessa creatività». Sull'uso ironico del colore scrive una bella pagina Manuel Ritz me mixa le righe a tinte forti con il motivo camouflage, il sartoriale con lo sportswear e l'ironia di scrivere le coordinate dell'azienda in provincia di Macerata all'interno del classico piumino da città. Strepitosa la capsule P Poloni Tecnon Urban: sei capi tecnici in tessuti performanti ma pensati per le esigenze urbane. In pratica con il classico completo blu da ufficio uno potrebbe anche fare footing, trekking o free climbing. Dello stesso segno la prima collezione maschile di Chiara Boni chiamata Trailblazer perchè nasce da una richiesta degli americani che invidiano a mogli e fidanzate gli elegantissimi abiti de La Petite Robe che si lavano nel lavandino dell'albergo o in lavatrice a 30 gradi e non si stirano. «Vogliamo la giacca per viaggiare» hanno detto ottenendo anche pantaloni e camicie dall'aspetto formale. Pino Lerario Deus ex Machina di Tagliatore trasforma una giacca da camera nel più bel cappotto che si possa immaginare. Così Ermanno Scervino che nella sua stupenda boutique fiorentina ha presentato i classici capi del guardaroba maschile d'inverno fatti però con materiali trattati in modo super speciale. Il peacott in denim mantiene l'originale color indaco senza lavaggi chimici. Il leggerissimo paltò in lana tinta a freddo ha un effetto perlato e un'intelligente doppiatura tecnica asportabile.