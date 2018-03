Camusso: "L'operaio Cgil ormai vota Cinquestelle"

Con uno stivale sempre più giallo e blu, con il colore rosso ritiratosi in una minuscola "riserva indiana", proseguono le analisi da parte degli esponenti della sinistra, che cercano di capire le cause del tracollo, perché non si può che parlare di tracollo. Susanna Camusso, leader della Cgil, in un'intervista a Repubblica sostiene "che tra gli operai delle fabbriche del nord iscritti alla Cgil ci fosse chi votava Lega lo sapevamo da tempo, la novità è che c'è un'altra quota di nostri tesserati che non si astiene più e vota per i Cinquestelle".

"Basta guardare la cartina dell'Italia con l'attribuzione dei seggi parlamentari - osserva - per vedere che è finita l'epoca dell''Italia rossa. Quel modello non c'è più, è tutto cambiato. Non c'è alcun voto contro la Cgil, anzi - sottolinea poi Camusso - ne esce confermata la nostra capacità di tutela al di là e oltre gli schieramenti politici, come ha certificato Ilvo Diamanti sul forte aumento di consenso alla Cgil. Poi è vero che quel voto, il primo dopo la crisi economica, sollecita una maggiore autonomia dalla politica e a essere tra i lavoratori in maniera costante non solo durante le vertenze o le vicende contrattuali".