Cani e gatti con il bancomat. Il conto corrente? È bestiale

E ora spiegatelo voi a un cliente umano - cui magari è stato negato il mutuo - che c'è un istituto di credito che apre conti correnti ai clienti animali. Per carità, nulla contro l'iniziativa della Banca di Piacenza, apripista del filone d'investimento riservato alle bestie; anzi, uno scodinzolante encomio lo riserviamo al presidente della banca piacentina, Corrado Sforza Fogliani, che per i cani ha sempre nutrito un amore sconfinato, soprattutto per quelli appartenenti alla razza Cocker, proprio come il suo fedele Sun, prima unita cinofila al mondo a poter usufruire del bancomat (o baucomat?) per far fronte più agevolmente alle spese quotidiane nella pet-boutique sotto casa. Noi scherziamo, ma qui la cosa è seria. Sulla sempre informatissima rubrica online lazampa.it del quotidiano La Stampa, la genesi del peloso conto bancario è spiegata nei minimi dettagli: «Un cliente - racconta Sforza Fogliani - ci ha domandato di intestare un conto al suo cane per accentrarvi tutte le spese relative all'animale. Non era possibile soddisfarlo subito, ma ci abbiamo riflettuto e studiando la questione ci siamo accorti che molti altri spendevano cifre importanti per i loro beniamini e avevano l'esigenza di separare le spese del cane dalle loro». Ecco com'è nato «Amici fedeli», il primo conto bancario dedicato agli animali da compagnia (quindi non solo cani, ma anche gatti, canarini, pesci rossi, cavalli e chi più ne ha più ne metta). «Una finzione giuridica - precisa, il presidente della Banca di Piacenza, che di professione fa anche l'avvocato e quindi sa di cosa parla -; il nome dell'animale viene indicato assieme a quello del padrone, ma c'è. Nero su bianco».

Dettagli preziosi sul tema vengono forniti dagli esperti della lazampa.it, grazie ai quali veniamo a sapere che «Amici fedeli prende spunto dalla storia di Giuseppe Verdi, che lavorò a lungo a Piacenza, dove aveva un cane maltese di nome Loulou nel suo giardino a Sant'Agata Verdi. Là vi è ancora la lapide dedicata Ad un vero amico da cui è nata l'associazione di proprietari di animali domestici Amici veri, cui il conto della Banca di Piacenza offre l'iscrizione gratuita perché da essa ha tratto ispirazione per questo progetto».

Il collega della lazampa.it, a questo punto, pone la domanda delle cento pistole: «Questa del conto per i migliori amici dell'uomo diventerà una tendenza seguita anche da altri istituti?». Sforza Fogliani, che è pure presidente di Assopopolari (l'associazione di categoria delle banche popolari italiane), non si sottrae, e rilancia alla grande: «L'iniziativa, va ammesso, è una straordinaria idea di marketing, perché a Piacenza risulta che oltre la metà della popolazione possieda un animale domestico». Dall'inizio dell'anno sono stati aperti circa centro conti «Amici fedeli»: il costo è di 6 euro al mese e include «vari servizi» (compreso l'«home banking»).

L'ex ministro Michela Vittoria Brambilla ha commentato: «Ottima iniziativa, ma bisogna pensare anche ai proprietari meno abbienti». E - aggiungiamo noi - pure a chi un animale da compagnia non può neppure permetterselo.