Caos procure, il pg della Cassazione Riccardo Fuzio è ​indagato

Una nuova tegola si abbatte sul procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio. Dopo la richiesta di pensionamento anticipato, che lo porterà a lasciare la toga il prossimo novembre, l'alto magistrato è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Perugia per rivelazione di segreto d'ufficio. Al centro del fascicolo la conversazione intercettata tra il giudice e l'ex presidente Anm, Luca Palamara, che ora è indagato per corruzione.

Secondo quanto riporta l'agenzia LaPresse, la decisione dei magistrati umbri arriva in seguito a una raffica di esposti a carico di Fuzio in cui vengono ripercorsi il dialogo con Palamara "sull'esistenza di una indagine" a carico di quest'ultimo e la rivelazione "del contenuto di alcuni atti di detta indagine" . L'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe quindi quasi un atto dovuto. Tramite l'avvocato Grazia Volo, il procuratore generale della Cassazione si è detto "a disposizione dell'autorità giudiziaria di Perugia, pronto a rendere qualunque chiarimento anche domani" . "Confidiamo che tutto si possa risolvere con il riconoscimento della sua buona fede - ha assicurato la legale - il pg è sicuro di non aver avuto alcun comportamento contro la legge" .