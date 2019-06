In carcere 11 anni per pedofilia: "Ma ero innocente e mi incastrarono"

Un filo sporco potrebbe unire l'indagine di Reggio Emilia sui bimbi vittime del «lavaggio del cervello» allo scandalo dei «diavoli della Bassa modenese» che sconvolse l'Italia tra il '97 e il '98: per due anni gli inquirenti sostennero che nei paesi di Mirandola e Massa Finalese c'era una «setta satanica che violentava e uccideva bambini».

Dalla denuncia del primo piccolo partì l'allontanamento definitivo di sedici bimbi dalle famiglie. I processi stabilirono che «non ci furono né riti satanici né omicidi»; inoltre le sentenze assolutorie accertarono come «le erronee tecniche di interrogatorio dei bambini avessero surrettiziamente portato a far emergere falsi ricordi».

Ma quale sarebbe il filo contaminato che lega la lontana storia dei «diavoli della Bassa Modenese» alla banda sgominata ieri a Reggiano?

A indicarlo è Pablo Trincia, autore del libro-inchiesta Veleno, sui «pedofili della Bassa»: «La Procura di Reggio Emilia - ha twittato ieri il giornalista - avrebbe appena sventato un secondo caso Veleno. Hanno arrestato Claudio Foti, responsabile del Centro Hansel e Gretel di Torino, lo stesso da cui provenivano le psicologhe che avete visto interrogare i bambini di Veleno. Foti aveva da tempo scritto contro di noi»; quest'ultimo aveva difeso l'operato dei propri assistenti sociali, promuovendo addirittura una petizione contro Trincia. Che, sempre nello stesso post di ieri, cita la «folle vicenda di Federico Scotta» (foto nel tondo), un uomo perbene che, da innocente, si è fatto 11 anni di galera con l'accusa infamante di essere uno degli affiliati alla setta dei «diavoli della Bassa».

Al signor Scotta e a sua moglie furono tolti nel '97 tre figlie («Avevano 3 anni, 6 mesi e qualche giorno di vita: l'ultima era ancora in sala parto, era appena nata»), figlie che non ha mai più rivisto. Federico fu sbattuto in galera nel 2000 e scarcerato nel 2011, ma solo a ottobre 2019 - a seguito della ritrattazione delle accuse estorte dagli assistenti sociali - verrà celebrato il nuovo processo per rendergli finalmente onore e giustizia.

Intanto, però, la sua vita è stata distrutta: «Il bilancio di quella storia deve far riflette tutti - racconta Federico Scotta, 46 anni, forte di una dignità che non l'ha mai abbandonato -. Nessuno dei sedici bambini è più tornato a casa dai genitori: nel corso delle indagini, concluse nel 2014 con l'assoluzione della maggior parte degli indagati, una madre si è suicidata gettandosi dal quinto piano e un parroco, accusato ingiustamente, è morto di crepacuore».

Federico è riuscito a recuperare i video degli interrogatori dei bambini le cui «deposizioni indotte» hanno poi innescato l'odissea giudiziaria: «Le domande erano chiaramente suggestive e finalizzate a ottenere le risposte che avvalorassero una tesi precostituita, ma totalmente priva di fondamento. Con questo sistema io e tante altre persone siamo stati incastrati».

Chiuso in cella, da dietro le sbarre, Federico fissava sempre tre stelle, cui aveva dato i nomi dei figli: «A quelle stelle continuo a mandare un bacio ogni sera. Spero, un giorno, di poter baciare anche i miei figli».