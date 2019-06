La Carfagna sgrida i deputati in aula: "Non siamo mica in gita, basta con questi selfie…"

"Colleghi, non siamo a scuola, né tantomeno in gita scolastica, quindi non è consentito fare selfie…" . Mara Carfagna sgrida così quegli onorevoli presenti alla Camera dei deputati che, durante il voto in aula, si fanno gli autoscatti.

E a Montecitorio, peraltro, era in corso la votazione finale per l'approvazione del cosiddetto Sblocca cantieri, uno degli scogli sui quali si è arenata la maggioranza di governo Lega-Movimento 5 Stelle, mica una robetta qualsiasi, da niente e di poco conto...

L'esponente di Forza Italia, che è vicepresidente della Camera, dichiara aperte le votazioni e dopo qualche secondo, osservando in lungo e in largo gli scranni per registrare chi, dei presenti, avesse avuto problemi col voto, si imbatte nei politici improvvisati fotografi, che ci tenevano a immortalare il momento immortalandosi.