Carige, Modiano: "La nazionalizzazione non è sul tavolo"

" Carige ha risorse e forze per rialzarsi sulle proprie gambe e tornare ad essere il punto di riferimento del territorio ". Lo ha dichiarato Giovanni Toti. Secondo il presidente della Liguria, la nazionalizzazione di banca Carige non è la strada da seguire. " Nonostante l'ombrello del governo, continuo a ritenere che l'economia debba essere una cosa e lo Stato debba essere un'altra - ha affermato Toti -. Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo ".

" C'è una governace che esce dall'ultima assembla degli azionisti e, quindi, ha la fiducia dell'azionariato, ha la fiducia della Bce e delle istituzioni locali: siamo in un sistema di governance ottimale per fare le scelte più opportune ", ha concluso il presidente di Regione Liguria. " La nazionalizzazione non è sul tavolo, non è necessaria ", ha assicurato il commissario straordinario Pietro Modiano.