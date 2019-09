Carlo Nordio: "Il pericolo fascista è una bufala"

"La storia del pericolo fascista è una favola vuota" . Così, Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, commenta i retroscena del nuovo governo italiano, quale osservatore di politica italiana. E, in un'intervista a Italia Oggi, specifica: " La favola del fascismo viene periodicamente rievocata nei modi più strampalati. Ci fu un periodo in cui anche il Pci e Berlinguer furono definiti fascisti dagli extraparlamentari ". E a quanti sostengono che c'è sempre il rischio di un ritorno al periodo in cui in Italia regnava un'unica persona, Nordio risponde che " il fascismo è un fenomeno, per nostra fortuna, sepolto e irripetibile, anche se c' è ancora qualche sciagurato che saluta con il braccio teso ".

Ma, se non fascista, la Lega e, in particolare Matteo Salvini, sono etichettati come antisemiti e sovranisti e, per questo, sono stati marginalizzati. Il motivo? " Troppa aggressività emotiva nell' attaccare un' Istituzione dalla quale non possiamo più prescindere, l' Unione europea e sottovalutazione delle reazioni dei mercati ". Sarebbe quindi l'eccesso di aggressività ad aver pregiudicato l'operato del leader del Carroccio.

Poi, Nordio parla del nuovo esecutivo giallorosso. Un governo di sinistra? " Non credo che le categorie tradizionali abbiano ancora molto significato- dice- Un governo che si definisce atlantista ed europeista, con un premier sponsorizzato anche da Trump, difficilmente può esser definito di sinistra ". E i collanti che lo tengono insieme sono due: l'interesse grillino di non andare alle elezioni per essere falciati, e il terrore Pd di un nuovo Parlamento che elegga un Presidente della Repubblica di centrodestra. Ma, aggiunge che anche un esecutivo fondato sulla convenienza può durare: "Certi matrimoni di convenienza sono più solidi di quelli nati da passioni estemporanee e incontrollabili. Ma se la convenienza viene meno, si sciolgono ".