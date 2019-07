"Carola va stuprata e uccisa". Bufera sulla chat Finanzieri. Gdf denuncia: non siamo noi

«Ho depositato una interrogazione al Mef. Il ministero sa di questa cosa? Intende prendere provvedimenti?». Giuditta Pini, parlamentare Pd, annuncia un'interrogazione al ministro Giovanni Tria dopo le rivelazioni del sito The Vision nel quale si riferisce di minacce di morte e torture contro i migranti in una chat della Guardia di finanza.

«In un gruppo Facebook chiuso per agenti della GdF - scrive The Vision - abbiamo trovato finanzieri che parlano di uccidere e di violenze sessuali nei confronti di Carola, di sparare ai parlamentari del Pd, di bombe contro le Ong, di torture contro gli immigrati e di golpe». Sul caso sono intervenuti diversi esponenti dem. Scrive Matteo Orfini su Twitter: «C'è qualcuno al governo che intende intervenire e prendere provvedimenti? O devo pensare che siano tutti felici di questo clima?». E poi l'ex-ministro Roberta Pinotti: «Se la notizia riportata da The Vision secondo cui in un gruppo Facebook privato di personale appartenente alla Guardia di finanza sarebbero comparsi insulti e proponimenti violenti ai danni di parlamentari e delle persone coinvolte nel caso Sea Watch3, tra cui Carola Rackete, ci troveremmo di fronte ad un fatto molto grave. Chi decide di servire le istituzioni lo fa giurando sulla Costituzione e le leggi, ponendo il proprio onore a salvaguardia di questo giuramento». «Il Gruppo Facebook denominato Il Finanziere non è riconducibile alla Guardia di finanza. Si tratta di un'iniziativa di singoli non appartenenti al Corpo. In merito, sono già stati avviati rigorosi accertamenti con l'interessamento dell'autorità giudiziaria competente», precisa la Guardia di finanza.