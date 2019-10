La Carta di Firenze degli scettici M5s che sfida Di Maio e Rousseau

"Rinascimento5stelle", con tanto di hashtag. A dieci anni dalla fondazione del MoVimento 5 stelle, ecco lo strappo dell'ala scettica del partito: la Carta di Firenze 2019. Dalla mezzanotte di ieri, infatti, è stato pubblicato online – sul sito sul sito www.cartadifirenze.it – il documento dei "ribelli" del M5s. Che, in sostanza, chiedono un ritorno alle origini, meno poteri al capo politico e che la proprietà di Rousseau passi dalla Casaleggio Associati al MoVimento stesso.

Sul sito creato per l'occasione, a presentazione della Carta, si legge: "Siamo attivisti e portavoce che credono nei valori fondativi del MoVimento 5 Stelle e li proteggono con passione. Siamo in tanti a volere un M5s unito e coerente, senza scissioni o correnti: 'cittadini attivi' che guardano al futuro del MoVimento 5 Stelle, che hanno contribuito a creare e far crescere" .

Insomma, l'ala scettica pentastellata (contraria al governo giallorosso, frutto dell'alleanza con il Partito Democratico) invoca maggior democrazia, una riduzione dei poteri del capo politico e la gestione della piattaforma.

"In nome di una fraintesa responsabilità di governo - scrivono gli autori - il Movimento ha rinunciato ai propri principi identitari. Riceviamo sia per strada che sul web accuse sempre più sferzanti sulle 'promesse non mantenute' e sui 'compromessi al ribasso'. La nostra coscienza di attivisti si ribella e ci impone di riportare il M5S al pieno rispetto dei suoi valori con perseveranza e soprattutto coerenza" , uno dei passaggi salienti del testo.

Quindi cinque proposte, divise in altrettanti paragrafi: 1) Trasparenza e democrazia interna, 2) Coerenza e rispetto dei principi non trattabili, 3) Riorganizzazione dal basso, 4) Processi partecipativi e 5) Candidature, nomine e valutazione dei portavoce.

