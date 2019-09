Casaleggio non sventa le minacce degli hacker: "Bucato il sistema M5S"

Ormai è un'abitudine: non c'è voto su Rousseau, senza attacco hacker. Hacker ai quali spesso la Casaleggio Associati dà la colpa dei rallentamenti per smentire le ipotesi che la struttura informatica sottostante la piattaforma - più volte nel mirino del Garante per la privacy - possa non essere adatta al voto online.

"Ci sono state delle migliorie", ammette a SkyTg24 David Puente, giornalista di Open spesso critico nei confronti della piattaforma. Ma anche stamattina i problemi per chi voleva votare non sono mancati. E anche stavolta dall'Associazione Rousseau confermano gli attacchi: " Siamo riusciti a respingere tutte le attività di chi voleva che questo voto non andasse nella direzione giusta ", ha detto Enrica Sabatini (tra i responsabili dell'associazione), a La7.