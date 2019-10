Casapound in piazza, Berlusconi alla Carfagna: ​"Bisogna manifestare"

La manifestazione di piazza San Giovanni a Roma del 19 ottobre ha aperto il dibattito dentro Forza Italia. A far discutere sono state le parole di Mara Carfagna che ha sottolineato la presenza di alcuni esponenti di Casapound al raduno del centrodestra contro il governo. La Carfagna ha affermato: " È giusto manifestare contro una manovra fatta di tasse e debito pubblico, come quella che le sinistre al governo stanno per infliggere agli italiani. Ma ritrovarsi in piazza fianco a fianco con esponenti di estrema destra, che hanno annunciato la propria presenza sabato a San Giovanni, non potrebbe che creare difficoltà in chi, come me, ha vissuto e condiviso la storia e i valori rappresentati negli ultimi 25 anni da Forza Italia" . Poi, sempre la Carfagna ha aggiunto: " Per questo - conclude la parlamentare azzurra - condivido le perplessità già esposte da autorevoli colleghi e l'invito rivolto al mio partito a riflettere sulla partecipazione a una manifestazione che sta assumendo una connotazione ben distante dalle nostre radici liberali, moderate, riformiste ".

Alle parole dell'azzurra ha risposto il leader di Forza Italia, Berlusconi che ha annunciato la sua presenza in piazza: "I o avevo detto come Forza Italia che le manifestazioni in piazza vengono dopo è sarebbe stato meglio fare opposizione responsabile in Parlamento. Questa volta ho deciso di andare anch’io, di parlare anch’io in piazza, dopo la notizia di quello che il governo ha annunciato di fare contro l’evasione fiscale. In piazza c'è Casapound? Non lo so e non mi interessa, c'è a rischio la libertà e se c'è questo rischio vado dappertutto ".